iPhone 17’lere rakip: Samsung Galaxy S26 serisi tanıtıldı! İşte Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'nın fiyatı ve özellikleri

Samsung, gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni nesil akıllı telefon serisi Galaxy S26'yı gün yüzüne çıkardı. Etkinlikte beklendiği gibi S26, S26+ ve S26 Ultra olmak üzere üç farklı model tanıtıldı.

GALAXY S26 VE GALAXY S26+'IN ÖZELLİKLERİ

İlk olarak serinin ilk iki modeli Galaxy S26 ve Galaxy S26+ ile başlayalım. Galaxy S26 ve Galaxy S26+, Samsung'un birkaç hafta önce duyurduğu Exynos 2600 işlemcisini kullanıyor. Bu çip, dünya genelindeki çoğu ülkede kullanılacak. Çin, Japonya ve Kuzey Amerika'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy işlemcisi kullanılıyor. Bu noktada her iki telefonda da 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunduğunu belirtelim.

Galaxy S26, Galaxy S25'in 6,2 inçlik ekranından biraz daha büyük olan, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,3 inçlik Dynamic AMOLED 2X LTPO ekrana sahip. Galaxy S26+ ise QHD+ çözünürlükte 6,7 inçlik Dynamic AMOLED 2X LTPO panelle geliyor. Her iki telefon da 1Hz ile 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını, 2.600 nit'e kadar tepe parlaklığını, HDR10+'ı ve ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucusunu destekliyor.

Samsung, cihazlarda Armor Aluminum çerçeve ve ön ve arka yüzlerde ise Gorilla Glass Victus 2 korumasını kullanıyor. Cihazlar ayrıca stereo hoparlörlere ve toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 derecesine sahip.

GALAXY S26 VE GALAXY S26+'IN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Gelelim Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ın kameralarına. Her iki telefonda da ön tarafta otomatik odaklamalı 12 MP kamera bulunuyor. Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ın arka tarafında ise 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera yer alıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında ise 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve USB 3.2 Type-C bağlantı noktası bulunan telefonlar işletim sistemi olarak ise Android 16 tabanlı One UI 8.5 işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca aktarılan bilgilere göre, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ile 7 yıla kadar güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung, Galaxy S26 serisini tanıtırken yapay zekaya da, dolayısıyla yeni Galaxy AI özelliklerine de değindi. Buna göre yeni Galaxy AI özellikleri arasında, metin istemlerini ve çıkartma oluşturmayı destekleyen daha gelişmiş bir yapay zeka destekli görüntü düzenleyici ve üçüncü taraf uygulamalarda Ses Silme desteği yer alıyor. Telefonlar ayrıca Galeri uygulamasında ekran görüntülerini otomatik olarak düzenleyebiliyor ve yerleşik Kamera uygulamasını kullanarak çok sayfalı belgeleri tarayabiliyor.

Artık Now Brief de daha fazla özelliği desteklerken, Now Nudge konuşmalara ve etkinliklere göre proaktif olarak ilgili bilgiler öneriyor. Circle to Search de artık aynı ekranda birden fazla öğeyi tanımlayabiliyor.

Galaxy S26 ile beraber Bixby de önemli bir güncelleme almış durumda. Yeni asistan, artık bağlamı ve doğal dili daha iyi anlıyor, önceki konuşmaları hatırlıyor ve kullanıcıların bunları tekrar ziyaret etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, web'den bilgi çekmek için Perplexity ile entegre oluyor.

Gelelim bataryalara. Serinin temel modeli olan Galaxy S26, 4.300 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu batarya kapasitesi, Galaxy S25'in batarya kapasitesinden 300 mAh daha büyük. Galaxy S26+ ise selefiyle aynı kapasiteye, yani 4.900 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Galaxy S26, 25W kablolu hızlı şarjı ve Qi2 Ready uyumluluğu ile 15W kablosuz şarjı desteklerken, Galaxy S26+, 45W kablolu hızlı şarjı ve Qi2.2 desteği ile 20W kablosuz şarjı destekliyor.

GALAXY S26 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Ve geldik serinin en tepe modeline, yani Galaxy S26 Ultra’ya. Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla bazı yeni özellikler barındırıyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olan yeni Privacy Display özelliği.

PRIVACY DISPLAY NEDİR?

Ekrana belirli açılardan bakıldığında ekranın bazı bölümlerini karartan bu özellik, ekrandaki bilgileri meraklı gözlerden korunuyor ve yazılımla birlikte çalışarak bildirimleri, açılır pencereleri ve parola girişlerini karartarak bilgi güvenliği sağlıyor. Privacy Display özelliği manuel olarak açılıp kapatılabiliyor veya hareket halindeyken telefonun otomatik olarak etkinleştirmesine izin verilebiliyor.

Hazır ekran demişken, Galaxy S26 Ultra, 6,9 inçlik Dynamic AMOLED 2x ekranıyla QHD+ (3.120 x 1.440 piksel) çözünürlük, 1Hz-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.600 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor.

Galaxy S26 Ultra, dünya genelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy işlemcisiyle geliyor. Telefon ayrıca geliştirilmiş bir soğutma sistemine de sahip. Galaxy S26 Ultra ayrıca, daha önce kullanılan UFS 4.0 depolama birimine kıyasla daha yüksek hızlar sunan UFS 4.1 depolama birimini kullanıyor.

Galaxy S26 Ultra üç farklı bellek yapılandırmasıyla geliyor. Bunlar ise:

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı

16 GB RAM + 1 TB depolama alanı şeklinde sıralanıyor.

Titanyum çerçeve kullanan Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'nın aksine, Galaxy S26 Ultra'da alüminyum çerçeve bulunuyor. Gözle görülür bir diğer değişiklik ise, dört arka kameradan üçünü barındıran dikey, hap şeklindeki kamera adası. Bu tasarım Galaxy S25 Ultra'da yoktu ancak Galaxy Z Fold 7'de görülmüştü.

Telefonun arka panelinde Gorilla Glass Victus 2 yer alırken, ön taraf Corning Gorilla Glass Armor 2 ile korunuyor. Ayrıca toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip.

Galaxy S26 Ultra, önceki modelindeki gibi dört arka kamerayla geliyor. Telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde:

PDAF, F1.4 diyafram açıklığı ve OIS özellikli 200MP geniş açılı kamera

3x optik zoom, PDAF, F2.4 diyafram açıklığı ve OIS özelliklerine sahip 10 MP telefoto kamera

5x optik zoom, PDAF, F2.9 diyafram ve OIS özelliklerine sahip 50 MP periskop telefoto kamera

PDAF ve F1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ultra geniş açılı kamera

F2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera





5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olan Galaxy S26 Ultra, 60W hızında kablolu şarj olabiliyor. Telefonun yaklaşık 30 dakika içinde %75'e kadar şarj olabildiği aktarılıyor. Kablosuz şarj özelliği de Qi2.2 desteğiyle 25W'a olarak ifade ediliyor.

Bluetooth 6.0'ı destekleyen Galaxy S26 Ultra'nın diğer bağlantı özellikleri arasında ise 5G, Wi-Fi 7, Ultra Geniş Bant, NFC ve USB Type-C 3.2 bağlantı noktası gibi özellikler bulunuyor.

Android 16 ve One UI 8.5 ile birlikte gelen Galaxy S26 Ultra, 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

SAMSUNG GALAXY S26 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Buna göre, modellerin halihazırda Samsung Türkiye'nin internet sitesindeki fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S26 fiyatı

256 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 70.499,00 TL

512 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 80.499,00 TL

Samsung Galaxy S26+ fiyatı

256 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 82.499,00 TL

512 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 94.499,00 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı

256 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 109.999,00 TL

512 GB depolama alanı + 12 GB RAM: 121.999,00 TL

1 TB depolama alanı + 16 GB RAM: 139.999,00 TL

GALAXY BUDS 4 SERİSİ DE TANITILDI

Samsung etkinlikte ayrıca yeni kablosuz kulaklık serisi Galaxy Buds 4 serisini de tanıttı.

Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro için fiyatlar ise sırasıyla 8.999,00 TL ve 12.499,00 TL olarak açıklandı.