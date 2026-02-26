HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

Eskişehir'de panelvan aracın park halindeki tır dorsine saplandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan Dursun G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Şefik M.'nin durumunun kısmen ağır olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şefik M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı panelvan araç, park halinde bulunan ve sürücüsü Y.A.'nın içerisinde uyuduğu 26 AGP 192 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı 1

TIRA ARKADAN ÇARPTILAR: 2 AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle araç adeta dorsenin arka bölümüne ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan Şefik M. ile yolcu konumunda bulunan Dursun G. isimli kadını çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve yolcu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Panelvan araç park halindeki tıra ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı 2

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Dursun G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü Şefik M.'nin durumunun kısmen ağır olduğu aktarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küba kara sularında çatışma! ABD'den gelip ateş açtılaKüba kara sularında çatışma! ABD'den gelip ateş açtıla
Netanyahu, Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladıNetanyahu, Modi'yi Hint kıyafeti giyerek karşıladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.