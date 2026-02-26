Küba kara sularında çatışma! ABD kara sularından gelip ateş açtılar: Ölü ve yaralılar var

ABD ile Küba arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, Küba kara sularında silahlı çatışma yaşandı. Küba İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’ye kayıtlı bir sürat teknesinin Florida eyaletindeki bir limandan yola çıkarak Küba kara sularında sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'DEN GELDİLER, KÜBA KARA SULARINDA ÇATIŞMA ÇIKTI: 4 ÖLÜ, 7 YARALI

Kübalı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cayo Falcones Adası yakınlarındaki ihlale müdahale etmek üzere olay yerine geldiği ve teknedeki bazı kişilerin müdahale sırasında yetkililere ateş açtığı belirtildi. Kübalı güvenlik güçlerinin ateşe karşılık vermesiyle teknedeki 4 saldırganın öldürüldüğü, diğer 6 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olayda ayrıca Kübalı sınır güvenlik güçlerine ait devriye teknesindeki bir komutanın da yaralandığı kaydedildi. Yaralananların tahliye edildiği ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı.

KİMLİKLERİNE DAİR HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bakanlık açıklamasında, "Mevcut zorluklar karşısında Küba, egemenliğini ve bölgedeki istikrarını korumanın temel unsurlarından biri olan ulusal savunma ilkesi doğrultusunda kara sularını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmektedir" denildi.

Küba hükümeti, teknede bulunanların kimliği veya aracın bölgede ne yaptığına yönelik henüz bir bulgu tespit edilemediğini bildirirken, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MADURO'NUN KAÇIRILMASI OLAYIYLA AYNI DÖNEMDE YAŞANDI

Gelişme, 3 Ocak’ta ABD’nin Venezuela’ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin zorla ülke dışına çıkarılmasıyla kötüleşen ilişkilerin mevcut olduğu bir dönemde yaşandı.

ABD'DEKİ KÜBA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ada ülkesinin kara sularına izinsiz giren bir sürat teknesindeki kimliği belirsiz kişilerle çatışma çıktığını ve teknedekilerden dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan çatışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD’nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones’te, El Pino Kanalı’nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

