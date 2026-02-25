HABER

Erzurum’da polis ve zabıtadan piroteknik operasyon

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda torpil ve havai fişek ele geçirildi.

Erzurum genelinde 5442 İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi kapsamında çıkartılan genel emir ile piroteknik maddelerin izin alınmadan satışının yapılması yasak olduğu torpil ve havai fişek satıcılarına yönelik denetimler yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Belediye Zabıta Ekipleri ile birlikte kent genelinde faaliyet gösteren ve piroteknik madde satışı yaptığı değerlendirilen iş yerlerinde yapılan denetimlerde toplam bin 912 adet Torpil ve 252 atımlık Havai Fişek ele geçirilirken, ilgili işletmeler ve halkın kalabalık olduğu yerlerde torpil attığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereği idari para cezası tatbik edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve sükunun tesisi için izin almadan piroteknik madde satışı yapan iş yerleri ve bunları satın alarak kullanmak suretiyle vatandaşlarımız arasında korku, kaygı ve panik oluşturan kişilere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA

Erzurum
