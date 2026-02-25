Tecno'dan yapboz telefon! Modülerlik geri dönüyor

Akıllı telefon pazarında yenilikçi tasarımlar arayışı hız kesmeden devam ederken, Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno'dan dikkat çeken bir adım geldi. 9to5Google'da yer alan habere göre şirket, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026 öncesinde Project Ara'yı anımsatan yeni "Modüler Telefon" konseptinin ön izlemesini gerçekleştirdi.

8 MODÜLER BÖLGE, 10 FARKLI MODÜL

Habere göre Tecno'nun bu konseptinde temel cihaz 4.9 mm kalınlığa sahip. Cihaza 4.5 mm'lik bir taşınabilir şarj cihazı (power bank) modülü takıldığında bile toplam boyutun, günümüzde kullanılan standart bir amiral gemisi telefonla aşağı yukarı aynı olduğu belirtiliyor.

Cihazın arka kısmı, aksesuarların nereye yerleştirileceğine rehberlik etmek amacıyla 8 modüler bölgeye ayrılmış durumda. Şu an için bu ekosistemin yaklaşık 10 farklı modül içerdiği ifade ediliyor. Bu modüller arasında içerik üreticileri için bir Aksiyon Kamerası, telefon ekranını vizör olarak kullanan bir Telefoto Lens ve şebeke dışı iletişim araçları yer alıyor. klenen modüllerle bağlantı kurmak için Wi-Fi, Bluetooth ve mmWave kullanan manyetik bağlantılar kullanılıyor.

Habere göre konseptin asıl amacı, kullanıcıların sabit fabrika özelliklerine takılıp kalmak yerine yalnızca o gün için ihtiyaç duydukları donanımı yanlarında taşımalarına olanak tanımak.

İKİ FARKLI TASARIM

Tecno, bu modüler konsept için ATOM ve MODA olmak üzere iki farklı tasarım dili sergiliyor. ATOM sürümü kırmızı vurgulara sahip gümüş-alüminyum bir gövde sunarken, MODA sürümü "geek esintili" bir tasarıma odaklanıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI BELLİ DEĞİL

Cihazın "uzun vadeli bir tasarım düşüncesi" projesi olarak çerçevelendiği belirtilirken, MWC konseptlerinin çoğunda olduğu gibi bu cihazın da ticari bir sürümü için belirli bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Bu konseptin gelecekteki ticari bir cihaza dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.