Bilecik'te 17 dosyadan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 17 farklı dosyadan hakkında 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik’te 17 dosyadan 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Ankara Asliye Ceza İlamat Masası tarafından ‘Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama’ suçundan 17 farklı dosyadan toplam 23 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. isimli şahıs Bozüyük’te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
