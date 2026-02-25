ABD Başkanı Trump neye uğradığını şaşırdı! Alkış beklerken bu sözleri duydu: "Amerikalıları öldürdünüz"

ABD Başkanı Donald Trump, 'Birliğin Durumu' konuşması gerçekleştirdi. Trump, yaptığı konuşma sırasında uyguladıkları göçmen politikalarını savundu.

TRUMP İLE DEMOKRAT İLHAN OMAR ARASINDA GÖÇMEN KRİZİ

Trump tam bu sırada Demokrat Temsilciler Meclis üyesi İlhan Omar ile tartışma yaşadı. Trump, Kongre'de göçmen güvenliği vurgusu yaparak tüm üyeleri ayağa kalkıp destek göstermeye çağırdı.

TRUMP: "KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

Trump'ın bu sözleri Demokratlardan karşılık bulmadı ve Demokrat üyeler oturmaya devam etti. Bunun üzerine Trump ise "Kendinizden utanmalısınız" dedi.

"AMERİKALILARI ÖLDÜRDÜNÜZ"

Trump'ın bu sözünden sonra tansiyon yükseldi. Trump'a yanıt veren İlhan Omar, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

İKİLİ ARASINDAKİ İLK TARTIŞMA DEĞİL

Ayrıca bu tartışma ikili arasındaki ilk tartışma değil. Omar ve Trump daha önce de; göçmen politikaları, Müslümanlara yönelik söylemler ve Orta Doğu politikaları üzerinden sık sık tartışma yaşamıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır