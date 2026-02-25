ABD Başkanı Trump neye uğradığını şaşırdı! Alkış beklerken bu sözleri duydu: "Amerikalıları öldürdünüz"

ABD Başkanı Donald Trump, 'Birliğin Durumu' konuşması gerçekleştirdi. Trump, yaptığı konuşma sırasında uyguladıkları göçmen politikalarını savundu.
Trump tam bu sırada Demokrat Temsilciler Meclis üyesi İlhan Omar ile tartışma yaşadı. Trump, Kongre'de göçmen güvenliği vurgusu yaparak tüm üyeleri ayağa kalkıp destek göstermeye çağırdı.
Trump'ın bu sözleri Demokratlardan karşılık bulmadı ve Demokrat üyeler oturmaya devam etti. Bunun üzerine Trump ise "Kendinizden utanmalısınız" dedi.
Trump'ın bu sözünden sonra tansiyon yükseldi. Trump'a yanıt veren İlhan Omar, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu tartışma ikili arasındaki ilk tartışma değil. Omar ve Trump daha önce de; göçmen politikaları, Müslümanlara yönelik söylemler ve Orta Doğu politikaları üzerinden sık sık tartışma yaşamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum