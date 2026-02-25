Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kabe'de hacılar' ilahisi yorumu! "Kimse gocunmamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ahde vefanızdan, sevdanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Millete hizmet davamıza omuz verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum.

Öncelikle siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.

Bizleri bir kez daha Ramazan'a ulaştıran cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Rabbim ibadetlerimizi katında kabul etsin. Bu mübarek günler hepimiz için büyük bir fırsattır. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bu rahmet ortamından azami derecede istifade etmesi en büyük dileğimiz, arzumuz ve temennimizdir.

Ancak 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu Ramazan'da da gönlümüz Filistinli kardeşlerimizde. Ülkemiz genelinde Ramazan-ı Şerif çok çok farklı bir manevi atmosferde icra ediliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimiz daha çok gözetiliyor.

"KİMSE GOCUNMAMALI"

Kabe'de Hacılar hu der Allah! Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla lafza-i celali seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı.

Tüm Türkiye’nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri ve aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır. Bu milletin fotoğrafıdır.

MEB'E GÖNDERİLEN BİLDİRİ HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazı da neler var? Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlar düzenlenecek. İftar sofraları kurulacak. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir.

Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.

"ALLAH LAFZI SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?"

Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün yenisi patlak veren skandallardan rahatsız olmazlar. Çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisidir. Hayırdır? Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor. Çocuklarımızın teneffüs saatlerinde ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor. Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine 'Allah' lafzının olması sizi neden rahatsız ediyor.

"RAHATSIZ OLAN BU MİLLETE AİDİYETİNİ TEKRAR SORGULASIN"

Neyse derdiniz açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayın. Kimse kusura bakmasın ama bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerinin öğretilmesinden rahatsız olamaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu milletle aidiyetini tekrar tekrar sorgulasın.

Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında ne idüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya ve her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar Batı’da çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, o insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar."

BAHÇELİ'DEN DE YORUM GELMİŞTİ

Konuyla alakalı dün MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama gelmişti. Bahçeli'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir. Alayınız karanlıksınız, karanlıktasınız, haberiniz yok. MEB'in genelgesinden dolayı Türkiye'de gerici, şeriatçı bir kuşatma varmış(!) Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi gericiyiz. Çocuklarımıza ramazan ayının ahlakını anlatmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de bunun sonuna kadar ortağıyız."