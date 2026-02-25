HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kabe'de hacılar' ilahisi yorumu! "Kimse gocunmamalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir okulda söylenen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisi hakkında da konuştu. Erdoğan konuyla ilgili "Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır. Bu milletin fotoğrafıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kabe'de hacılar' ilahisi yorumu! "Kimse gocunmamalı"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ahde vefanızdan, sevdanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Millete hizmet davamıza omuz verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum.

Öncelikle siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.

Bizleri bir kez daha Ramazan'a ulaştıran cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Rabbim ibadetlerimizi katında kabul etsin. Bu mübarek günler hepimiz için büyük bir fırsattır. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bu rahmet ortamından azami derecede istifade etmesi en büyük dileğimiz, arzumuz ve temennimizdir.

Ancak 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu Ramazan'da da gönlümüz Filistinli kardeşlerimizde. Ülkemiz genelinde Ramazan-ı Şerif çok çok farklı bir manevi atmosferde icra ediliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimiz daha çok gözetiliyor.

"KİMSE GOCUNMAMALI"

Kabe'de Hacılar hu der Allah! Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla lafza-i celali seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı.

Tüm Türkiye’nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri ve aynı sesleri terennüm etmesi özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır. Bu milletin fotoğrafıdır.

MEB'E GÖNDERİLEN BİLDİRİ HAKKINDA

Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazı da neler var? Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlar düzenlenecek. İftar sofraları kurulacak. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir.

Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.

"ALLAH LAFZI SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?"

Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün yenisi patlak veren skandallardan rahatsız olmazlar. Çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, değerleriyle. Bunların derdi bu milletin ta kendisidir. Hayırdır? Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor. Çocuklarımızın teneffüs saatlerinde ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor. Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine 'Allah' lafzının olması sizi neden rahatsız ediyor.

"RAHATSIZ OLAN BU MİLLETE AİDİYETİNİ TEKRAR SORGULASIN"

Neyse derdiniz açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayın. Kimse kusura bakmasın ama bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerinin öğretilmesinden rahatsız olamaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu milletle aidiyetini tekrar tekrar sorgulasın.

Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında ne idüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya ve her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Bunlar sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar. Bunlar Batı’da çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o rezil, o insanlık dışı skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar."

BAHÇELİ'DEN DE YORUM GELMİŞTİ

Konuyla alakalı dün MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama gelmişti. Bahçeli'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir. Alayınız karanlıksınız, karanlıktasınız, haberiniz yok. MEB'in genelgesinden dolayı Türkiye'de gerici, şeriatçı bir kuşatma varmış(!) Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi gericiyiz. Çocuklarımıza ramazan ayının ahlakını anlatmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de bunun sonuna kadar ortağıyız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te düzensiz göç uygulamasında yakalanan 3 şahıs tutuklandıBilecik’te düzensiz göç uygulamasında yakalanan 3 şahıs tutuklandı
Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu! Bakan Gürlek: 'Af ya da şahsa özgü bir düzenleme yok'Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu! Bakan Gürlek: 'Af ya da şahsa özgü bir düzenleme yok'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.