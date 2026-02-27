HABER

Paramount'un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması

Netflix, Warner Bros.'u satın almak için verdiği teklifi artırmayı reddettiğini duyurdu. Warner Bros. Discovery, Paramount'un teklifini "üstün teklif" olarak görmüştü.

Paramount'un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix'ten 'Warner Bros.' açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, Netflix'in, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun Paramount Skydance'in son teklifini Netflix ile planlanan birleşme anlaşmasının koşulları uyarınca "üstün teklif" olarak değerlendirdiğine dair bildirim aldığı belirtildi.

Paramount un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix ten Warner Bros. açıklaması 1

Netflix'in üst yöneticileri Ted Sarandos ve Greg Peters'in açıklamasında, Paramount'un son teklifini karşılamak için gereken fiyatla anlaşmanın artık finansal olarak cazip olmadığı ve bu nedenle teklifi artırmayı reddettikleri ifade edildi.

"OLMASI GEREKEN DEĞİL, DOĞRU FİYATTA OLMASI GÜZEL İŞLEM"

Açıklamada, Netflix'in Warner Bros.'un ikonik markalarını güçlü bir şekilde yönetebileceğine ve anlaşmanın eğlence sektörünü güçlendireceğine inandığı belirtilerek, "Ancak bu işlem ne pahasına olursa olsun 'olması gereken' bir işlem değil, doğru fiyatta 'olması güzel' bir işlemdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paramount un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix ten Warner Bros. açıklaması 2

Netflix'in bu açıklaması, Warner Bros. Discovery'nin Paramount'un şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık revize edilen teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Paramount un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix ten Warner Bros. açıklaması 3

Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada, birleşme sözleşmesinde değişiklik önermesi için Netflix'e 4 iş günü süre tanındığı, bu sürenin sonunda Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun Paramount'un teklifini halen üstün teklif olarak değerlendirmesi halinde Netflix ile yapılan birleşme sözleşmesinin feshedebileceği aktarılmıştı.

NETFLIX - WARNER BROS. ANLAŞMASI

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Paramount un "üstün teklifi" ortalığı karıştırdı! Netflix ten Warner Bros. açıklaması 4

Paramount da 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu, ancak bunun reddedilmesi üzerine teklifinde revizyona gitmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

