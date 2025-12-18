HABER

FIFA ile el sıkışıldı: Netflix'e futbol oyunu geliyor!

FIFA ile Netflix’in iş birliği kapsamında, Delphi Interactive imzalı özel bir futbol simülasyonu Netflix Games üzerinden sunulacak. Kolay öğrenilen oynanışa sahip oyunda hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar bulunacak.

Enes Çırtlık

EA Sports FC dönemine geçişle birlikte yılların FIFA oyun serisi sahneden çekilirken, futbolseverler “FIFA ismi bir daha nerede karşımıza çıkacak?” sorusuna net bir yanıt bulamamıştı. 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken FIFA dünyası ile Netflix'in yolları kesişti ve sürpriz bir anlaşma gündeme geldi.

FIFA İLE NETFLIX ANLAŞTI: ÖZEL FUTBOL OYUNU GELİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre, FIFA ile çevrim içi dizi ve film platformu Netflix arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel bir oyun, Netflix'te yayımlanacak.

FIFA ile el sıkışıldı: Netflix e futbol oyunu geliyor! 1

OYUNLA İLGİLİ DETAYLAR SINIRLI

Netflix ile FIFA'nın ortak basın açıklamasında oyunla ilgili kapsamlı bir bilgi verilmiyor. Bu bağlamda; oyunu Delphi Interactive geliştirecek ve yayımlayacak. Ayrıca bu oyun, bir futbol simülasyonu olacak. Yapılan açıklamada öğrenmesi kolay bir oyun olacağı, tek oyunculu ve çok oyunculu versiyonların bulunacağı belirtiliyor.

Basın açıklamasında yer alan bilgiye göre kapsamlı açıklama, 2026 yılında yapılacak.

