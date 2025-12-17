HABER

Ünlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilmişti! Sercan Yaşar'la ilgili yeni gelişme

Son dönemde ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmezken, ünlülere uyuşturucu temin ettiği iddia edilen fenomen Sercan Yaşar tutuklanmıştı. Yaşar'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci gibi aralarında 19 ünlü isminde olduğu uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili fenomen Sercan Yaşar'ın itirafları gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİNİ İDDİALARI

Eğlence sektöründe organizasyonlar düzenleyen ve büyük markaların lansman projelerinde görev alarak ünlü isimlerle yakınlık kuran Yaşar, “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanmış, ifadesinde ünlülere uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiği öne sürülmüştü.

TUTUKLANDI

Sercan Yaşar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu bulundurma ve ticaretini yapma” suçuyla tutuklanmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Yaşar'ın ifade için adliyeye getirildiği belirtildi.

