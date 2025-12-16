HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ersoy tutukluğunun ardından 3 avukatını azletti. Ersoy, bir dönem Polat çiftinin de avukatlığını yapan Hüseyin Kaya ile anlaştı.

Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık Salı günü gözaltına alındıktan sonra Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Karar sonrası TMSF yönetiminde bulunan Habertürk, Ersoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

3 AVUKATINI AZLETTİ

Üç avukat tarafından temsil edilen Ersoy’un, tutuklanmasının ardından savunma sürecini yeniden değerlendirdiği ve bu kapsamda avukatlarıyla çalışmayı sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

Mehmet Akif Ersoy un yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu 1

YENİ AVUKATI POLAT ÇİFTİNİN ESKİ AVUKATI

Halk TV'nin haberine göre Ersoy, kendisini savunması için avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı. Kaya, bir dönem Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.

Mehmet Akif Ersoy un yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu 2

16 Aralık 2025
16 Aralık 2025

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması ve sonrasında yaşananlar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum: "27 Aralık’ta Hatay’ımızda, 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz"Bakan Kurum: "27 Aralık’ta Hatay’ımızda, 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz"
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktıBursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avukat Mehmet akif Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'

Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'

Rıdvan Dilmen'den net transfer mesajı! "Yüzde 1 milyon alınacak" dedi, o yıldızları telaffuz etti: Lewandowski, Sörloth...

Rıdvan Dilmen'den net transfer mesajı! "Yüzde 1 milyon alınacak" dedi, o yıldızları telaffuz etti: Lewandowski, Sörloth...

1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı

1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.