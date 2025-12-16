Mehmet Akif Ersoy'un yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık Salı günü gözaltına alındıktan sonra Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Karar sonrası TMSF yönetiminde bulunan Habertürk, Ersoy'un görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

3 AVUKATINI AZLETTİ

Üç avukat tarafından temsil edilen Ersoy’un, tutuklanmasının ardından savunma sürecini yeniden değerlendirdiği ve bu kapsamda avukatlarıyla çalışmayı sonlandırma kararı aldığı ifade edildi.

YENİ AVUKATI POLAT ÇİFTİNİN ESKİ AVUKATI

Halk TV'nin haberine göre Ersoy, kendisini savunması için avukat Hüseyin Kaya ile anlaştı. Kaya, bir dönem Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlığını da üstlenmişti.