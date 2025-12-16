HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum'dan DEM'li isme yanıt: "Evet ben şantiye şefiyim"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kendisine “Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil şantiye şefi” diyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’e tepki gösterdi. Bakan Kurum, “Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim” dedi.

Bakan Kurum'dan DEM'li isme yanıt: "Evet ben şantiye şefiyim"
Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bakan Kurum’un deprem bölgesiyle ilgili konuşmasını eleştirerek, “Gelmiş burada Şehircilik Bakanı anlatıyor. Tam 30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasını yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi. Şurada şu binayı yaptık, burada bu binayı yaptık. Böyle şey olabilir mi?” tepkisini gösterdi.

Bakan Kurum dan DEM li isme yanıt: "Evet ben şantiye şefiyim" 1

BAKAN KURUM: "ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİM"

Söz isteyen Bakan Kurum ise Koçyiğit’e “Şimdi DEM Parti'li Grup Başkanvekili'ni hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz. Sayın Başkan şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek, şantiye şefliğiyse evet, şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim” cevabını verdi.

Bakan Kurum dan DEM li isme yanıt: "Evet ben şantiye şefiyim" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde yıkılmıştı! Palmiye Sitesi davasında kararDepremde yıkılmıştı! Palmiye Sitesi davasında karar
Dağıtılan çikolataları yiyen öğrenciler hastanelik olduDağıtılan çikolataları yiyen öğrenciler hastanelik oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'

Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'

Rıdvan Dilmen'den net transfer mesajı! "Yüzde 1 milyon alınacak" dedi, o yıldızları telaffuz etti: Lewandowski, Sörloth...

Rıdvan Dilmen'den net transfer mesajı! "Yüzde 1 milyon alınacak" dedi, o yıldızları telaffuz etti: Lewandowski, Sörloth...

1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı

1 milyonluk yatırımla tavuk çiftliği kurmuştu! Daha fazla dayanamadı

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.