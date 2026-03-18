Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli istikametine giden Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula yönüne giden Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ve Hasan E. (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobille çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem K. (29), Esra K. (28), Elisa K. (3), Aras K. (1) ve Adile E. (34) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sinem K., Esra K., Elisa K., Aras K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır