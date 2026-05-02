Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump, Florida eyaletinin Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik yaptığı konuşmasında, zaman zaman İran'la ilgili açıklamalara yer verdi. Trump yalnızca İran'la değil, Küba'yla ilgili de dünyayı ayağa kaldıran bir değerlendirmede bulundu.

"YENİ BÖLÜM: KÜBA"

Trump, Venezuela ve İran'ın ardından yeni hedeflerinin Küba olacağının altını çizdi.

Yaptığı açıklamada Trump, "Yeni bölüm: Küba" dedi.

Daha önceden de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkesinin başkentin kaçırarak ABD mahkemelerinde yargılamaya tabii tutan Trump'ın Küba hamlesi ne gibi sonuçlar doğuradak merak konusu.

"İRAN'DAN ERKEN ÇIKACAĞIZ"

Kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk defa kamuoyu önünde görünen Trump, "⁠(İran'dan) erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ı yönetenlerin "oldukça kötü insanlar" olduğunu ileri süren ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin "iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü" iddia etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır