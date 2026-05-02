Burası ABD değil, Hatay... 'Zombi' uyuşturucu genci bu hale çevirdi! O anlar kamerada

Kırıkhan ilçesi kent merkezinde uyuşturucu madde kullanarak kendinden geçen M.K. isimli şahıs, adeta dona kaldı. Filmlerde yer alan zombi karakterini andıran şahsın o anları vatandaş tarafından kaydedildi.

SUÇÜSTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde bir operasyon daha sonuçlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 28,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ilaç satışı yapıldığı esnada, suç üstü ele geçirildi.

'ZOMBİ' FİLMLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER!

Uyuşturucu kullanan şahsın o anları sosyal medyada viral oldu. O anlarda şahsın hareketsiz bir şekilde dakikalarca durması izleyenleri şoke etti.

Olayla bağlantılı olarak; uyuşturucu kullanarak sokak ortasında kendinden geçen M.K. isimli şahsa TCK 191 kapsamında işlem yapılırken, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan O.T. ve Y.T. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

