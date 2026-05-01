Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: "Benle ilgili kimin iddiası varsa ortaya koysun"

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. TV100 ekranlarında canlı yayına telefonla bağlanan Soylu, "Benle ilgili kimin iddiası varsa ortaya koysun. Asıl mağdur benim. Midemde ve karnımda hiçbir şeyi saklamam. Gülistan kızımızın başına gelen olay hepimizi derinden sarsmıştır" dedi.

Mustafa Fidan

Dosyasının yeniden açılmasıyla birlikte dönemin Tunceli Valisi ve oğlu ile birlikte aralarında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi'nin de olduğu birçok ismin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de "Buket Aydın ile Doğrudan" programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayına telefonla bağlanarak Gülistan Doku soruşturmasını değerlendiren Soylu şunları ifade etti:

"Asıl mağdur benim. Midemde ve karnımda hiçbir şeyi saklamam. Gülistan kızımızın başına gelen olay hepimizi derinden sarsmıştır. İlk başta 180 gün araştırma yapıldı.

"BENLE İLGİLİ KİMİN İDDİASI VARSA ORTAYA KOYSUN"

Ailenin arkadaşlarımın aracılığıyla bize ulaştığını düşünüyorum ayın 5'i gibi. 'Burada bir tuhaflık var' deniliyor. Gülistan'ın erkek arkadaşı ayın 9'unda yurt dışına çıkıyor. Bundan kimsenin, bizim de haberimiz yok. Ben tez canlıyı bi adamım. Vali ve emniyet müdürünü aramışımdır. Zaman geçtiği için böyle diyorum. 'Kızın erkek arkadaşını getireceksiniz, nasıl yurt dışı yasağı konmaz' dedim.

Benle ilgili kimin iddiası varsa ortaya koysun. Zeynal yurt dışına gittiğinde bizzat emniyet müdürünü aradım, 'Eğer gelmezse, babası polis memuru, atarım. Annesi Dağıstanlı, geri gönderme merkezine alırım, bir daha bırakmam' dedim.

"ABAKAROV GELİR GELMEZ YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KOYDURTTUM"

Gelsin, gözetim altında olacak nerede olursa olsun dedim. Abakarov gelir gelmez yurt dışı çıkış yasağı koyulması yönünde (OHAL yetkisi dahilinde) arkadaşlarıma talimat verdim. Babaya da yurt dışı çıkış yasağı koyduk.

"GÜLİSTAN DOKU KARDEŞİMİZLE İLGİLİ ÖZEL EKİP KURDUK"

Bu olaylar olurken Elazığ depremi oldu ve Elazığ’daydık ve defalarca kez görüştüm aileyle burada da. İlk kez özel bir ekip kurduk İçişleri Bakanlığı bünyesinde. İlki Adil Öksüz’le ilgili özel bir ekip kurduk, ikincisi Rabia Naz ile ilgili, üçüncüsü ise Gülistan Doku kardeşimiz ile ilgili bir özel ekip kurduk.

Ekipler çalıştıktan sonra bize bir rapor getirdiler. Yaklaşık 212 kişinin bilgisine başvuruldu. Bütün kayıtlara bakıldı ve görüldü ki Zaynal Abakarov’un telefon imajları alınmamış."

01 Mayıs 2026
