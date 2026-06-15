Ulubey'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Engin Y. hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Ulubey ilçesi Kadıncık Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (60) ile Engin Y. (68) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Engin Y. tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.Y. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır