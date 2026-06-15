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İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasındaki nükleer mutabakata rest çekti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ilan etti. Bu gelişmenin hemen akabinde İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye hava ve kara operasyonu düzenlediği öğrenildi.

İsrail'den ABD'ye 'Lübnan' resti! 'Geri çekilmeyeceğiz'

Yedioth Ahronot gazetesinin adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD-İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin Netanyahu ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesinin detaylarına yer verildi.

İsrail den ABD ye Lübnan resti! Geri çekilmeyeceğiz 1

LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEKLERİNİ DUYURDULAR

Haberde, Netanyahu'nun Trump'a İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve saldırılarını sürdüreceğini ilettiği kaydedildi.

'ABD BASKISIYLA YÜZLEŞECEĞİZ'

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran ile sağlanan mutabakatın ardından Washington yönetiminin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini veya saldırılarını sınırlamasını talep etmesi halinde, İsrail'in ABD baskısıyla yüzleşmek zorunda kalabileceğine işaret etti.

Öte yandan, dün yapılan İsrail güvenlik kabinesi toplantısında bakanların büyük çoğunluğunun Netanyahu'nun Lübnan konusundaki tutumuna tam destek verdiği aktarıldı.

İsrail den ABD ye Lübnan resti! Geri çekilmeyeceğiz 2

PAKİSTAN 'LÜBNAN'DA OPERASYONLAR SONA ERDİ' DEMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyindeki Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail abd
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