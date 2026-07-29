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Emeklilere 70 yaş müjdesi: Medipol'de sıfır katılım payı ile sağlığınız emin ellerde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta arasında imzalanarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında (TSS) yaş sınırını 70'e yükselten yeni protokol, Medipol Sağlık Grubunun “sıfır katılım payı” ayrıcalığıyla emekliler için kusursuz bir sağlık güvencesine dönüşüyor.

Emeklilere 70 yaş müjdesi: Medipol'de sıfır katılım payı ile sağlığınız emin ellerde

Devletin sunduğu bu tarihi imkânı, hastaları için kusursuz bir sağlık deneyimine dönüştüren Medipol Sağlık Grubu, yeni poliçe sahiplerine tüm şubelerinde “katılım paysız (fark ücretsiz)” hizmeti verdiğini duyurdu. Gelişmeyi değerlendiren Medipol Sağlık Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Ardahan Çaybaşı, “Bu poliçe ile yaşlılarımız yatarak ve ayaktan tedavi hizmetlerini çok daha rahat alabilecek. Medipol Sağlık Grubu olarak en büyük avantajımız, yaptığımız anlaşma gereği bu poliçeye sahip hastalarımızdan herhangi bir katılım payı almadan hizmet verecek olmamızdır” dedi.

ÖZEL SAĞLIK HİZMETİNE EKONOMİK ULAŞIM

Yeni yapılan anlaşmadaki poliçe vasıtasıyla yaşlıların özel sağlık hizmetine ulaşabilmesinin ekonomik fiyatlarla önünün açıldığını belirten Çaybaşı, şunları kaydetti:
“Bildiğiniz üzere ilgili yaş aralığı daha önce 64 ile sınırlıydı. Yani 64 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız sigorta kuralları gereği tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıramıyordu. Fakat bu sınırın 70 yaşa çıkmasıyla beraber sisteme çok daha fazla yaşlı hastamız girecek. Artık yaşlılarımız da diğer TSS’li hastalarımız gibi limitsiz yatarak ve poliçe üzerindeki muayene sayısına bağlı olarak hizmetlerini alabilecekler. Daha önce cepten ödeme yaparak aldıkları sağlık hizmetlerini poliçe kapsamında ücretsiz olarak karşılayabilecekler.”

“MEDİPOL’DE TÜM İHTİYAÇLAR TEK ÇATIDA”

İstanbul geneline yayılan geniş hastane ağları sayesinde ortalama 10 dakikalık ulaşım süreleriyle hizmet verdiklerinin altını çizen Çaybaşı, poliçenin zengin içeriğine de dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Grubumuz bünyesindeki hastanelerimizde yaşlılarımız, başka hiçbir merkeze ihtiyaç duymadan A'dan Z'ye tüm teşhis ve tedavi imkanlarına aynı çatı altında ulaşabilecek. Hastalarımız ihtiyaç duydukları tüm yan dal uzman hekimlerimize de kolayca erişim sağlayacak. Poliçe içeriği incelendiğinde, ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinin yanı sıra check-up, online doktor ve asistans hizmetleri ile ağız, diş ve göz sağlığı taramalarını da içeren oldukça zengin bir paket olduğu görülüyor. Böyle bir paketin 70 yaşına kadar olan emeklilerimize sunulmasından büyük mutluluk duyuyor, bu değerli projenin tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Yaşlıların kaliteli sağlık hizmetine çok daha ekonomik koşullarda ulaşmasının önünü açan bu uygulamaya en güçlü desteği veren Medipol Sağlık Grubu, yeni dönemi şu güçlü mesajla özetliyor:

“TSS'nin sunduğu sağlık güvencesi ile Medipol'de sağlığınız emin ellerde.”

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Anahtar Kelimeler:
sağlık sigorta
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