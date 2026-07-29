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Antalya Kumluca'da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak büyüdü. Çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Antalya Kumluca'da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı

Yaz aylarının kavurucu sıcağı rüzgarla birleşince yangın riskleri arttı. Bugün Muğla'daki yangının ardından bir yangın da Antalya Kumluca'da çıktı.

Antalya Kumluca da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı 1

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Antalya Kumluca da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı 2

D-400 KARAYOLU, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüdü. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Antalya Kumluca da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı 3

Antalya Kumluca da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Kumluca
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