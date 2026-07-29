Antalya Kumluca'da korkutan yangın! Karayolu çift yönlü kapatıldı

Yaz aylarının kavurucu sıcağı rüzgarla birleşince yangın riskleri arttı. Bugün Muğla'daki yangının ardından bir yangın da Antalya Kumluca'da çıktı.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

D-400 KARAYOLU, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Köyü yakınlarında saat 13.30'da başlayan orman yangını hızla büyüdü. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 Karayolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır