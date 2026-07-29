Balıkesir CHP'de toplu istifa! İl Başkanı, 20 ilçe başkanı ve 12 belediye başkanı Yeni Parti'ye geçti

CHP il binası önünde bir araya gelen onlarca partili toplu istifa sürecine destek verdi. Şehrin en işlek caddelerinden Kızılay Caddesi'ndeki toplu istifa programında konuşan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, siyasi mücadelelerini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

"YENİ BİR SİYASAL YOL AÇIYORUZ"

"İlk gün hangi duygu ve düşünce içindeysek bugün de aynı yerdeyiz" diyen Köybaşı, inançlarında ve mücadele azimlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Yeni Parti'ye katılım gerekçesini anlatan Köybaşı, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, laikliği, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, tam bağımsızlığı, sosyal adaleti, kadın-erkek eşitliğini, özgür düşünceyi, liyakati ve halkın iradesini esas alan 'Yeni' bir siyasal yol açıyoruz."

Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde yeni bir mücadele başlattıklarını ifade eden Köybaşı, CHP'nin kurucu değerlerinden değil, bu değerleri temsil etmekten uzaklaştığını düşündüğü mevcut yönetim anlayışından ayrıldıklarını söyledi.

"TERCİHİMİZİ KOLTUKLARDAN DEĞİL HALKIN İKTİDARINDAN YANA KULLANIYORUZ"

Kararının makam arayışıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Köybaşı, "Biz bugün tercihimizi korkudan değil cesaretten, konfordan değil mücadeleden, koltuklardan değil halkın iktidarından yana kullanıyoruz" dedi.

Köybaşı, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileriyle birlikte CHP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı.

BERABERİNDE 12 BELEDİYE BAŞKANI VE 20 İLÇE BAŞKANIYLA YEN PARTİ'YE KATILDI

Açıklamasını "Binalar, tabelalar ve makamlar sizin olabilir; Cumhuriyet'in değerleri, meydanlar, sokaklar ve halk bizimdir" sözleriyle tamamlayan Köybaşı, Yeni Parti'de daha güçlü ve daha kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

Köybaşı daha sonra kendisine yöneltilen sorular üzerine Balıkesir'deki 15 ilçe belediye başkanından 12'sinin CHP'den istifa ettiğini, il başkanı olarak kendisiyle birlikte 20 ilçenin tamamının başkan ve yönetimleri, gençlik ve kadın kollarıyla birlikte istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini söyledi.

Köybaşı basın açıklamasının sonrası Genel Merkeze gönderdiği istifa dilekçesini okudu. Yaşanan toplu istifa süreci ile birlikte Balıkesir'de Savaştepe, Karesi ve Altıeylül belediyeleri CHP'de kalan belediyeler oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır