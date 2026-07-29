Trump'tan İran'a yeni tehdit: "Çok sert vuracağız"

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump'ın kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Yingst'in aktardığına göre, Trump söz konusu saldırılara karşılık olarak "İran'ı çok sert bir şekilde vuruyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR IRAK İLE KOORDİNELİ YAPILMIŞ

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin ise Trump, "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı." dedi.

İran destekli milisleri "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, İran destekli gruplara da "uyarı" yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin Trump, "muhteşem" yorumunu yaparak iki ülke ilişkilerinin güçlendiğini aktardı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır