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Fransa'da dehşet evi! Bir evde 5 bebek cesedi bulundu

Fransa’nın güneyindeki Vaucluse vilayetinde bir evde 5 bebek cesedi bulundu. Bebeklerden birinin yeni doğduğu belirlendi. Evinde cesetler bulunan kadın gözaltına alındı. Kadının 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları için de sosyal hizmetlere başvuruldu.

Fransa'da dehşet evi! Bir evde 5 bebek cesedi bulundu

Yerel basındaki haberlere göre, olay ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetine bağlı Orange kentinde meydana geldi.

Fransa da dehşet evi! Bir evde 5 bebek cesedi bulundu 1

ERKEK ARKADAŞI ŞİKAYET ETTİ

Orange'da eski bir binada erkek arkadaşı ve iki çocuğuyla yaşayan 32 yaşındaki kadının evinde biri yeni doğmuş 5 bebek cesedi bulundu. Carpentras Savcılığı, olayın kadının erkek arkadaşının şikayeti üzerine ortaya çıktığını bildirdi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, kadının 26 Temmuz’da evinde doğum yaptığını ve ardından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini belirterek, bu gebelikten haberdar olmayan erkek arkadaşının evde bir koli içinde tespit ettiği biri yeni doğmuş bebeğe ait ceset ile 4 bebeğin kalıntılarıyla ilgili ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Hastanede tedavisi tamamlanan kadın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kadının 8 ve 12 yaşlarındaki çocukları için de sosyal hizmetlere başvuruldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa bebek
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