Samsung Galaxy S26 FE'nin şarj hızı ortaya çıktı: S26 Ultra ile aynı olmayacak!

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S26 FE, UL Demko sertifika veri tabanında görüldü ve şarj hızı ortaya çıktı.

GSMArena'da yer alan habere göre, sertifika kaydında 15V/3A ve 10V/4,5A şarj değerleri yer aldı. Bu değerler, Galaxy S26 FE’nin maksimum 45W şarj hızını desteklediğini gösteriyor.

GALAXY S25 FE VE S26+ İLE AYNI

Galaxy S26 FE için belirtilen 45W şarj hızı, geçen yılki Galaxy S25 FE ve bu yılki Galaxy S26+ ile aynı seviyede bulunuyor.

Ancak telefonun şarj hızı, 60W desteğine sahip Galaxy S26 Ultra’dan daha düşük, 25W destekleyen Galaxy S26’dan ise daha yüksek.

SERTİFİKADA 6 MODEL NUMARASI YER ALDI

Listede belirtilen modeller arasında şunlar yer alıyor:

SM-S741W

SM-S741U1

SM-S741U

SM-S741B/DS

SM-S741B

SM-S741N

Sertifika kaydı, Galaxy S26 FE’nin başka bir özelliğini veya teknik detayını ortaya çıkarmadı.

EXYNOS 2500 VE 8 GB RAM İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Listede yer alan SM-S741U ve SM-S741B modelleri daha önce Geekbench’te görüntülenmişti.

Geekbench kayıtlarında telefonların Exynos 2500 yonga seti, Android 17 ve 8 GB RAM ile çalıştığı görülmüştü.

Galaxy S25 FE geçen yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Bu yüzden Galaxy S26 FE’nin de bu yıl aynı dönemde resmi olarak duyurulma ihtimali bulunuyor. Telefonun piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.