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Sivas Valiliği uyarmıştı, rüzgar hasara yol açtı

Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç küçük çaplı hasara neden oldu.Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar, Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Sivas Valiliği uyarmıştı, rüzgar hasara yol açtı

Sivas’ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç küçük çaplı hasara neden oldu.
Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar, Kaleardı Mahallesi Mumbaba Caddesi üzerinde bir ağacın devrilmesine neden oldu. İstinat duvarı, park halindeki araçların zarar görmesini engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacın yakınında bulunan araçları tedbir amacıyla bölgeden kaldırttı. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı kaldırdı. Olayda küçük çaplı hasar oluştu.

"Kimseye zarar vermeden böylesi ağaçların kesilmesi lazım"

Kaldırımlara daha küçük ağaçların dikilmesi gerektiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Osman Akıncı, "İlk yapılması gereken bu ağacın tamamen kökten buradan kaldırılması. Kaldırım genişletilip yerine yeni küçük ağaçlar dikilirse bence daha iyi olur. Yapılacak belli, kimseye zarar vermeden böylesi ağaçların kesilmesi lazım" dedi.

Sivas Valiliği uyarmıştı, rüzgar hasara yol açtı 1

Sivas Valiliği uyarmıştı, rüzgar hasara yol açtı 2

Sivas Valiliği uyarmıştı, rüzgar hasara yol açtı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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