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200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti; Yeni Parti’ye katılıyorlar

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının partilerine katılmak amacıyla CHP'den istifa ettiğini söyledi. Günaydın, Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılacak?

200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti; Yeni Parti’ye katılıyorlar
Şevket Taner Şahin

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki, 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor" açıklamasını yaptı. Günaydın, CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin soruya "Kendisi ile hiçbir iletişimim yok, nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler" diyerek yanıt verdi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen YENİ Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim."

CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarının sorulması üzerine Günaydın, "Kendisi ile hiçbir iletişimim yok, nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Kişisel bir iletişim olmamıştır" cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı CHP istifa Yeni Parti
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