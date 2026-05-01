Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ortaya çıktı! İğrenç ifadeler: "Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni"

CHP'den istifa eden eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, küçük kıza taciz suçlamasıyla yargılandığı davada 1,5 yıl hapis cezası almıştı. Soruşturmada Dede'nin küçük kız Tuana'ya attığı mesajlar yer aldı. TV100'ün haberine göre Hasbi Dede'nin mesajlarda “Ağzın boş mu, Etkiliyorsun beni, Annene söyleme, Ürküttün beni, Sana güveneyim mi?” ifadelerini kullandığı görüldü.

Giresun'un Görele'de Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğu Tuana'ya attığı taciz mesajları sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada Dede ilk başta tutuklanmış, daha sonra da adli kontrol kararı verilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ, CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tutuklama ile birlikte Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP ise Dede'yi ihraç kararı ile disiplin kuruluna sevk etmiş ve ihraç etmişti. Bu gelişme sonrası Dede de CHP'den istifa ettiğini ifade etmişti.

HASTANEDEKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Davanın ilk duruşması öncesi Giresun'da trafik kazasında yaralanan Tuana, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti. Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de çalıştığı işyerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verilmişti.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan TV100'ün haberine göre soruşturma dosyasında Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar yer aldı.

Mesaj içeriğinde Hasbi Dede'nin Tuana'ya "Rahat olmak istemez misin, ürküttün beni. Kendini beğeniyor musun, neden altında bir şey arıyorsun" gibi cümleler kullandığı görüldü.

