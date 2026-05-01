Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

İşkence, uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlarla bilinen 'Cehennem Necati' isimli suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 1200 polisin katılımıyla gerçekleşen ve 5 şüphelinin yakalandığı operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 780 milyon liralık mal varlığına ise el konuldu. Örgüt lideri Necati Arabacı'nın ise daha önceden tutuklandığı biliniyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Coşkun Necati Arabacı'nın organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ, İŞKENCE VE KASTEN ÖLDÜRME...

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

780 MİLYON TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

1200 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir’de tutuklu bulunan ve “Cehennem Necati” olarak tanınan Necati Arabacı’nın lideri olduğu Almanya’daki motosiklet çetesi Hells Angels’a dün 1200 polisle baskın düzenlenmişti. 28 kentte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50’den fazla adres aranmıştı.

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

NECATİ ARABACI TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemi karaya oturdu! mürettebat için seferber olunduGemi karaya oturdu! mürettebat için seferber olundu
Karlov suikastı... FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'a suç duyurusu! Örgüt evi ve ideolojik telkin detaylarıKarlov suikastı... FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'a suç duyurusu! Örgüt evi ve ideolojik telkin detayları

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kara operasyonu sinyali! "Ya verecekler ya da biz alacağız"

Trump'tan kara operasyonu sinyali! "Ya verecekler ya da biz alacağız"

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti

'Ünlü voleybolcuyla aşk yaşıyor' dendi! Paylaşımları dikkat çekti

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

