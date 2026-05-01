Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Coşkun Necati Arabacı'nın organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ, İŞKENCE VE KASTEN ÖLDÜRME...

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para toplayan ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullanan zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

780 MİLYON TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payı olmak üzere yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

1200 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir’de tutuklu bulunan ve “Cehennem Necati” olarak tanınan Necati Arabacı’nın lideri olduğu Almanya’daki motosiklet çetesi Hells Angels’a dün 1200 polisle baskın düzenlenmişti. 28 kentte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50’den fazla adres aranmıştı.

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

NECATİ ARABACI TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA