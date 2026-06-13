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Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda 'Tren de Aragua' suç örgütünün lideri Nino Guerrero'nun öldürüldüğünü açıkladı. Trump ayrıca Guerrero'ya düzenlenen operasyonun görüntülerini de paylaştı. İşte nefes kesen o anlar!

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua'nın lideri, asıl adı Hector Rusthenford Guerrero Flores olan 'Nino' lakaplı Guerrero'ya yönelik askeri operasyon düzenlendiğini duyurarak, “Benim talimatımla, ABD Güney Saha Komutanlığı, gezegenimizdeki en kana susamış terör örgütlerinden biri olan Tren De Aragua'nın kötü şöhretli lideri Nino Guerrero'yu başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak için hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Trump öldürüldü diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı" 1

'TERÖRİSTLERİN ARTIK GÜVENLİ BİR SIĞINAĞI YOK'

Eski Başkan Joe Biden dönemindeki sınır politikalarını eleştiren ve verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Trump, “Ben göreve dönmeden önce Joe Biden, güney sınırımızı milyonlarca yasa dışı suçluya açtı ve bu yabancı ordunun ABD vatandaşlarına tamamen cezasız kalarak tecavüz etmesine, onları sakat bırakmasına ve öldürmesine izin verdi. Seçim kampanyam sırasında bu canavarları ülkemizden kovacağıma ve aralarında 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray ile 22 yaşındaki Laken Riley'nin de bulunduğu, katlettikleri kişilerin ailelerine adaleti getireceğime söz vermiştim. Bu eylemle ABD ordusu; kurbanlar, aileleri ve sevdikleri için adaleti sağlamış oldu. Yönetimimin başlarında, Tren de Aragua'yı yabancı terör örgütü olarak ilan etme, binlerce kötü suçluyu sınır dışı etme ve vatandaşlarımıza karşı uzun süredir savaş yürüten kartellere karşı savaş açma sözümü tuttum. Zayıf liderler ise Amerika'yı çaresiz ve savunmasız bırakmıştı. Bu eylem, çok iyi çalıştığımız Venezuela'daki dostlarımızla yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildi. Sonuç olarak, Tren de Aragua teröristlerinin artık Venezuela'da veya başka bir yerde güvenli bir sığınağı yok. Benim liderliğimde bu acımasız katilleri ve uyuşturucu baronlarını her zaman, her yerde bulup ait oldukları cehennemin dibine göndereceğiz” açıklamasını yaptı.

Trump öldürüldü diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı" 2

NEFES KESEN OPERASYON

Trump ayrıca nefes kesen operasyonun görüntülerini de paylaştı.

Trump öldürüldü diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı" 3

Trump öldürüldü diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı" 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela abd trump
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