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Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da art arda işlenen cinayetler kan dondurdu. Kentte son 24 saatte Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen dört ayrı cinayet olayında 3'ü kadın toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından iki şüpheli yakalanırken, diğer zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da son 24 saatte yaşanan 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. ilk cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3 ü kadın 6 kişi öldü 1

KADINI ÖLDÜRÜP KAÇTI! HER YERDE ARANIYOR

Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3 ü kadın 6 kişi öldü 2

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ 7 YAŞINDAKİ KIZIYLA UYURKEN BAŞINDAN VURDU

İkinci olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Boşanma aşamasındaki Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K. (40), gece saatlerinde 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası çalışması sonucu yaklaşık 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3 ü kadın 6 kişi öldü 3

ÜÇÜNCÜ CİNAYET DONDURMACIDA GERÇEKLEŞTİ

Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda gerçekleşti. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem (29), silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Adana da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3 ü kadın 6 kişi öldü 4

KATLİAM YAPTI! 1'İ KADIN 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

Adana da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3 ü kadın 6 kişi öldü 5

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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