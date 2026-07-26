1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'nin sarı kod yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kademeli olarak etkisini kaybederken, yeni haftada hava sıcaklığı yurt genelinde artacak. Yeni haftayla beraber sıcak havalar geri dönüyor.