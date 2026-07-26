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1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyururken 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı 2

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1 günde mevsim değişti: Termometreler yine şaşırtacak! 9 ile uyarı 4

9 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'nin sarı kod yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle: Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kademeli olarak etkisini kaybederken, yeni haftada hava sıcaklığı yurt genelinde artacak. Yeni haftayla beraber sıcak havalar geri dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur sağanak sıcak çarpması
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