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Minibüs kalabalığa daldı! Berlin'de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza

Almanya'nın başkenti Berlin'de feci bir kaza gerçekleşti. Yüz binlerce kişinin toplandığı başkentte, LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir araç kalabalığa daldı. Kazada can kaybı yaşanırken çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle etkinlik iptal edildi.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin'de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza

Almanya Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşü gerçekleşirken meydana gelen kazanın şokunu yaşıyor. Berlin polisi beyaz bir minibüsün kalabalığa dalması sonucu bir kişinin öldüğünü duyurdu. İtfaiye sözcüsü, yaralılar arasında sekiz kişinin ağır yaralandığını ve bunlardan üçünün hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 1

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 2

ŞÜPHELİ BULUNAMADI

Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 3

POLİSTEN AÇIKLAMA

Olay yerindeki bir polis sözcüsü, "Elimizdeki en son bilgilere göre, araç saat 22.00 civarında Tiergarten'a girdi ve birkaç kişiyi yaraladı; ardından Tiergarten'da bir ağaca çarparak durdu. Araç boştu, bu nedenle şu anda fail veya failleri tespit etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 4

SALDIRI İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 5

YÜRÜYÜŞ İPTAL EDİLDİ

Avrupa’nın en büyük LGBTQ etkinliklerinden biri olan yıllık Christopher Street Day kutlamaları için yüz binlerce kişi, Almanya’nın başkentinde toplanmıştı. Olay nedeniyle etkinlik aniden sona erdi.

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 6

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 7

Minibüs kalabalığa daldı! Berlin de LGBT yürüyüşü sırasında ölümcül kaza 8


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya kaza lgbt
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