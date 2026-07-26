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Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası

CHP’nin rozet töreninden paylaşılan fotoğraftaki siyah ceketli genç sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Gencin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu’nun programlarında da yer aldığı iddiası ses getirdi. Bununla birlikte tartışmaya yeni bir boyut katacak, tören öncesine ait görüntüler de ortaya çıktı.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği üye katılım törenine para karşılığında figüran getirildiği iddiası tartışılırken sosyal medyada ilginç bir detay gündem oldu.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası 1

“Mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlediği rozet törenine katıldı. Törende yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılanlara rozet takıldı.

ÖDEME İÇİN GÖTÜRÜLDÜKLERİ ÖNE SÜRÜLEN OFİSTE GÖRÜLDÜ

BirGün muhabiri Ebru Çelik, etkinliğin ardından figüranların ücretlerini almak üzere cast ajansının ofisine götürüldüğünü aktardı. Çelik’in ajans ofisinde çektiği fotoğrafta, arka planda siyah ceketli bir genç de yer aldı.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası 2

SONGÜL KARLI VE NİHAT HATİPOĞLU DETAYI

Fotoğraftaki siyah ceketli gencin daha önce Songül Karlı ve Nihat Hatipoğlu’nun programlarında da görüldüğü ileri sürüldü.

Üç karedeki kişinin aynı olduğu iddiası sosyal medyada dikkat çekerken söz konusu iddiaya ilişkin bir doğrulama yapılmadı.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası 3

SLOGAN PROVASI İDDİASI: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katılımcılara yaptırıldığı öne sürülen slogan provasına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalığa “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Kahraman Kemal” sloganlarının tekrar ettirildiği ileri sürüldü.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası 4

Halk TV'nin aktardığına göre katılımcılardan toplu şekilde alkışlamaları, ıslık çalmaları ve bayrak sallamalarının da istendiği belirtildi. Salonda ise kalabalığın cast direktörleri tarafından el işaretleriyle yönlendirildiği öne sürüldü.

İşte o görüntüler:

"20 SERVİSLE TÖRENE GÖTÜRÜLDÜLER" İDDİASI

İddialara göre üç farklı cast ajansı üzerinden ulaşılan yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Mecidiyeköy’deki Trump AVM önünde toplandı. Katılımcıların yaklaşık 20 servisle Sarıyer’deki tören alanına götürüldüğü ve kişi başı 950 lira ödeneceğinin bildirildiği iddia edildi. Yaklaşık 50 erkek katılımcıya CHP Gençlik Kolları yeleği giydirildiği de öne sürüldü.

GÜRSEL TEKİN İDDİALARI REDDETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise törene ücret karşılığında figüran getirildiği iddiasını kesin bir dille reddetmişti. İddiaları “külliyen yalan” olarak nitelendiren Tekin, haberleri gündeme taşıyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bir gün Songül Karlı, bir gün Nihat Hatipoğlu… "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası 5

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Anahtar Kelimeler:
Figüran Songül Karlı CHP Nihat Hatipoğlu
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