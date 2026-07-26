Gülistan Doku dosyasında '4 koli' bilmecesi! Vali konutunda neler yaşandı? "Hemen çıkın"

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel tutuklandı. Vali konutunda mutfak çalışanı Selvi Yeşil “Handan Hanım panik halinde gelip bizi evden gönderdi” dedi. Diğer tanık ise ifadesinde Handan Sonel’in Doku’nun cesedini yok etmesi için kendisine 100 bin TL verdiğini söyledi, Sonel iddiayı reddetti ama tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklandı. Handan Sonel’in ifadesi ortaya çıkarken, Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde valinin konutunda ise hareketli saatler yaşandığı anlaşıldı.

Vali konutunun mutfağında çalışan Selvi Yeşil o gün saat 13.00 ile 13.30 arasında Handan Sonel’in mutfağa panik hâlinde geldiğini ve kendisine, “Selvi Hanım hemen çıkın. Bırakın, çabuk çıkın, evinize gidin” dediğini öne sürdü. Tanık, daha önce böyle bir olay yaşanmadığını ve saat 13.36 sıralarında konuttan çıktığının kamera görüntülerinden de tespit edildiğini söyledi.

Savcılık sorgusunda, Gülistan Doku’nun kullandığı telefonun sinyalinin saat 13.22’de kesildiğine dikkat çekilerek Handan Sonel’e, çalışanı neden panikle konuttan gönderdiği soruldu. Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını savundu.

4 KOLİDE NE VARDI?

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Vali konutunda çalışan Gönül Gülmez de Doku’nun kaybolduğunun ortaya çıktığı günlerde Vali Tuncay Sonel’in oğluna çok kızdığını, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı odadaki eşyaları dört koliye doldurarak çalışanlara ve korumalara “Bunları atın, gitsin” dediğini ileri sürdü. Handan Sonel’e kolilerde ne olduğu soruldu.

Valinin eşi ise kolilerde oğlunun balıklarına yem olarak beslediği solucan ve böceklerin bulunduğunu iddia etti. Olayın 5 Ocak’a yakın bir tarihte değil, üniversite sınavına bir ay kala yaşandığını belirten Sonel, eşinin oğlunun ders çalışmak yerine böceklerle uğraşmasına öfkelenerek kutuları attığını, böcekleri daha sonra tek tek topladıklarını anlattı.

“CESEDİ YOK ET” İDDİASI

Hükümlü tanık Turan Güler, Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun cesedini alıp yok etmesi karşılığında kendisine 100 bin lira verdiği ve Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan Doku’yu iki el ateş ederek öldürdüğünü söylediği tutanaklara yansıdı.

Handan Sonel ise “Turan Güler beni tanımaz, ben de onu tanımam. 100 bin lira vermedim” dedi, tanığın iddiasını destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını söyledi.

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“DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında bu hafta gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiğini, 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 kişiye adli kontrol uygulandığını, kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığını hatırlattı.

Gürlek, “Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız” dedi.