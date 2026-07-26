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Adana'da katliam! 1'i kadın 3 kişiyi öldürdü

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Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi.

Adana da katliam! 1 i kadın 3 kişiyi öldürdü 1

İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu.

Adana da katliam! 1 i kadın 3 kişiyi öldürdü 2

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana da katliam! 1 i kadın 3 kişiyi öldürdü 3

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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