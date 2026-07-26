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Yarı çıplak sokağa çıkan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! Acı son...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın, mahallede paniğe neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından evine dönen kadından kısa süre sonra acı haber geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yarı çıplak sokağa çıkan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! Acı son...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın yarı çıplak halde sokağa çıkınca ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, bu kez 3. kattaki balkondan atlayarak intihar etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın nedeniyle çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı. Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yarı çıplak sokağa çıkan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! Acı son... 1

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Denizli
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