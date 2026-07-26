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Son dakika | Biri hamile! Antalya'da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'da bir araç uçuruma yuvarlandı. Feci kazada otomobildeki 5 kişi can verdi. Vali Şahin'den kazayla ilgili açıklama yaptı. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

Son dakika | Biri hamile! Antalya'da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 YARALI, 5 ÖLÜ

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin AA muhabirine, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER

Son dakika | Biri hamile! Antalya da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı 1

Son dakika | Biri hamile! Antalya da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı 2

Son dakika | Biri hamile! Antalya da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı 3

Son dakika | Biri hamile! Antalya da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı 4

Son dakika | Biri hamile! Antalya da 7 kişili araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı 5


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası antalya Manavgat kaza
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