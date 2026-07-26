“Figüran” iddiaları sonrası Gürsel Tekin’den suç duyurusu: “Şeytanın aklına gelmeyecek bir tuzak”

"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı rozet töreniyle ilgili “ücretli figüran” tartışması sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den yeni bir açıklama geldi. İddiaları bir kez daha kesin bir dille reddeden Tekin, törene katılan bazı gençlerin yoğunluk nedeniyle ulaşım desteği istediğini ancak kimseye para ödenmediğini söyledi. Tekin, olayın araştırılması için aynı gece suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

“BİR KISIM GENÇ ARKADAŞIMIZ ULAŞIM DESTEĞİ İSTEDİ”

Bir çamur medyanın operasyonuna karşı karşıya kalmamak için salonumuz sınırlı sayıda olduğu için arkadaşlarımızın isimlerini aldık. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok.

“GECE HEMEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye Başkanı ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Ajans, cast... Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk 'Tanıyor musunuz' diye. Yok. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli tuzağı kuran medya; ikincisi, devletimizin savcıları soruşturma ile bilir. Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık, kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur.

“NEGATİF SLOGAN ATACAKLARDI”

Önce bir araba geliyor, salona gelecekler. Salonda genel başkan konuşurken negatif slogan atacaklardı. Bizi linç edecekler diyorlar. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz. Cenaze töreninde kirli medyalarda Kılıçdaroğlu protesto ediliyor diyorlar. Bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın tarafı neden oluyorlar. Dertleri varmış. Koskoca bu salonun etrafında 700-800 arkadaşımız içeri giremedi.

KARABAT VE BULUT’A AĞIR SUÇLAMALAR

Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen... Ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü", iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış: Özgür Karabat, ikincisi Burhanettin Bulut. Burhan Bulut medya satın almaya bakan kişi. Birgün Gazetesi'ne çok üzüldüm. Nasıl kirlendiniz yahu? Bu ne? Aziz İhsan, Burhanettin'i satın alıyor, Burhanettin de gazeteleri satın alıyor. Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu. Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun.

BİRGÜN VE PENCERE GAZETELERİNİ HEDEF ALDI

Dün iki haber Pencere ve Birgün Gazetesi'nden çıktı. İşte faturalar. Elbette saldırılar ile karşı karşıya kalacağız. Arkadaşlarımıza söyledim, 'İçeride de dışarıda da mücadeleye var mısınız' dedim.