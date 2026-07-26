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Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın"

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı cildi korumaya yardımcı olan güneş kremleri, yaz aylarında en çok tercih edilen cilt bakım ürünleri arasında yer alırken, sektör temsilcileri ise her güneş kreminin her cilt tipine uygun olmayabileceğine dikkat çekti.

Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın"

Kırşehir'de kozmetik işletmeciliği yapan Hüseyin Kılıçoğlu; bilinçsiz güneş kremi kullanımının bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kılıçoğlu, yaz aylarında güneş kremi kullanımının bilinçli yapılması gerektiğini belirterek, her ürünün her cilt tipine uygun olmayabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yaz mevsiminde artan güneş ışınlarına karşı korunmak amacıyla tercih edilen güneş kremlerinin doğru seçilmesi ve kullanılmasının önemine dikkat çeken Kılıçoğlu, insanların cilt yapılarının birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın" 1

Birçok markanın farklı içeriklere sahip olduğunu ifade eden Kılıçoğlu; "İnsanların bünyeleri değişkenlik gösterir. Her marka güneş kremi bütün cilt tiplerine uygun olmayabilir. Bazı ürünler bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ciltte kabarma, kaşıntı, renk değişikliği ve yanma gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle güneş kremini kullanmadan önce küçük bir bölgede test edilmesi faydalı olacaktır" dedi.

Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın" 2

Kılıçoğlu, güneş kreminin ilk kez kullanılacağı zaman yüzün küçük bir bölümüne sürülerek birkaç dakika beklenmesini önererek; "Eğer herhangi bir olumsuz tepki oluşmuyorsa yüzünüze leblebi tanesi kadar ürün uygulayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Cilt temizliğinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu belirten Kılıçoğlu, özellikle kuru cilde sahip kişilerin sabun kullanımından kaçınması gerektiğini aktardı. Kılıçoğlu; "Sabun kuru ciltleri daha fazla kurutabilir. Karma ve yağlı ciltlerde ise daha iyi sonuç verebilir. Güneş kremlerinde yer alan 30 ve 50 SPF (koruma faktörü) seçenekleri kullanım süresiyle ilgilidir. Güneş kremlerinin yalnızca yaz aylarında değil, güneşe maruz kalınan her dönemde düzenli olarak kullanılması gerekir" diye konuştu.

Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın" 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
güneş kremi cilt
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