İsrail sonunda bunu da yaptı! Zeytin ağaçlarını çaldılar: "Kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü"

İsrail'in sınır tanımaz politikasının son örneği Lübnan'da yaşandı. Ahmad Chamseddine adlı bir kullanıcı X'te (Twitter) yaptığı paylaşım ile İsrail'in 600 zeytin ağacını kökleriyle birlikte söküp götürdüğünü anlattı. Sökülen ağaçların en yaşlısının ise 500 yıllık olduğunu söyledi.

"250 YILDIR İLK KEZ AİLEM ZEYTİN HASADI YAPMAYACAK"

Ailesinin zeytincilik yaptığını ifade eden Chamseddine, "Bu sonbahar, 250 yıldır ilk kez ailem Lübnan'da zeytin hasadı yapmayacak" dedi. Bahsi geçen toprakların büyük dedesinden miras kaldığını aktaran Chamseddine "İki buçuk yüzyılda ailem toprak satın aldı. Hiçbir metresini satmadı, tek bir gün bile. Bizde, toprağa ev yapılmaz. Ona ağaç dikilir. Bu ağaçlar birçok savaşı atlattı. Her şeye dayandılar" ifadelerini kullandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili olarak uydu görüntülerini paylaşan Chamseddine, "Solda, 25 Haziran'da toprağımız, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın imzalanmasından bir gün önce. Sağda, aynı toprak 20 Temmuz'da. Hiçbir şey kalmadı. Ve işte bu tam da kanıt. Bir yangın ayakta kara gövdeler bırakır. Bir saldırı kraterler açar. Burada ne yanmış bir gövde, ne bir kütük, ne bir enkaz. Çıplak bir toprak, iş makinelerinin paletleriyle kazınmış, yaralanmış. 500 yaşındaki bir zeytini öldürmeden sökmek için ekskavatörler, uzmanlık, kamyonlar ve bir hedef gerekir. Bu savaş hasarı değil. Bu bir operasyon, ne silah ne savaşçı ne de askeri varlık olmayan bir toprağa karşı. Ailem Hezbollah'la ne yakın ne uzak bir bağ kurdu, asla kurmayacak. Orada sadece ağaçlar vardı, sekiz nesildir onları budayan insanlar" dedi.

"DEDEME BORCUM SUSMAMAK"

Kendisine ulaşan bazı tanıkların, ağaçların İsrail'e taşındığını söylediğin aktaran, Chamseddine "Lübnan ile İsrail arasında imzalanan, barışı hazırlamakla yükümlü anlaşma, sivillerin mallarını koruyor. Tek istediğim bunun uygulanması: Sökülen ağaçların akıbetinin belirlenmesi, hala canlı olanların iade edilmesi. Eğer ağaçlarımız bir yerlerde yaşıyorsa, geri dönebilirler. İntikam peşinde değilim. Bir adres arıyorum. Bu satırları yazmakta tereddüt ettim, her iki taraftan da tepkiler uyandırmamak için. Ama bu zeytin ağaçlarının yasını tutmayı reddediyorum. Bu ağaçlarda dedemin ruhu yaşıyor, eski Lübnan polis generali, barışa, insanlara ve ışığa hep inanan bir adam. Bu ağaçları çıplak elleriyle budardı. Tekrar ederdi: “Toprak satılmaz, miras bırakılır.” Ona borcum susmamak" ifadelerine yer verdi.