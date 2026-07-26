HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail sonunda bunu da yaptı! Zeytin ağaçlarını çaldılar: "Kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü"

Gazze'de soykırım suçu işleyen eli kanlı İsrail, terörünü her alanda sürdürüyor. Lübnanlı Ahmad Chamseddine, İsrail ordusunun ailesine ait olan topraklarda bulunan 600 zeytin ağacını kendi sınırına taşıdığını iddia etti. En yaşlı ağacın 500 yıllık olduğunu ifade eden Chamseddine, uydu görüntülerini paylaşarak, "Bu sonbahar, 250 yıldır ilk kez ailem Lübnan'da zeytin hasadı yapmayacak. 600 zeytin ağacımız İsrail ordusu tarafından topraktan kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü" dedi.

İsrail sonunda bunu da yaptı! Zeytin ağaçlarını çaldılar: "Kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in sınır tanımaz politikasının son örneği Lübnan'da yaşandı. Ahmad Chamseddine adlı bir kullanıcı X'te (Twitter) yaptığı paylaşım ile İsrail'in 600 zeytin ağacını kökleriyle birlikte söküp götürdüğünü anlattı. Sökülen ağaçların en yaşlısının ise 500 yıllık olduğunu söyledi.

"250 YILDIR İLK KEZ AİLEM ZEYTİN HASADI YAPMAYACAK"

Ailesinin zeytincilik yaptığını ifade eden Chamseddine, "Bu sonbahar, 250 yıldır ilk kez ailem Lübnan'da zeytin hasadı yapmayacak" dedi. Bahsi geçen toprakların büyük dedesinden miras kaldığını aktaran Chamseddine "İki buçuk yüzyılda ailem toprak satın aldı. Hiçbir metresini satmadı, tek bir gün bile. Bizde, toprağa ev yapılmaz. Ona ağaç dikilir. Bu ağaçlar birçok savaşı atlattı. Her şeye dayandılar" ifadelerini kullandı.

İsrail sonunda bunu da yaptı! Zeytin ağaçlarını çaldılar: "Kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü" 1

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Konuyla ilgili olarak uydu görüntülerini paylaşan Chamseddine, "Solda, 25 Haziran'da toprağımız, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın imzalanmasından bir gün önce. Sağda, aynı toprak 20 Temmuz'da. Hiçbir şey kalmadı. Ve işte bu tam da kanıt. Bir yangın ayakta kara gövdeler bırakır. Bir saldırı kraterler açar. Burada ne yanmış bir gövde, ne bir kütük, ne bir enkaz. Çıplak bir toprak, iş makinelerinin paletleriyle kazınmış, yaralanmış. 500 yaşındaki bir zeytini öldürmeden sökmek için ekskavatörler, uzmanlık, kamyonlar ve bir hedef gerekir. Bu savaş hasarı değil. Bu bir operasyon, ne silah ne savaşçı ne de askeri varlık olmayan bir toprağa karşı. Ailem Hezbollah'la ne yakın ne uzak bir bağ kurdu, asla kurmayacak. Orada sadece ağaçlar vardı, sekiz nesildir onları budayan insanlar" dedi.

İsrail sonunda bunu da yaptı! Zeytin ağaçlarını çaldılar: "Kökleriyle birlikte sökülüp götürüldü" 2

"DEDEME BORCUM SUSMAMAK"

Kendisine ulaşan bazı tanıkların, ağaçların İsrail'e taşındığını söylediğin aktaran, Chamseddine "Lübnan ile İsrail arasında imzalanan, barışı hazırlamakla yükümlü anlaşma, sivillerin mallarını koruyor. Tek istediğim bunun uygulanması: Sökülen ağaçların akıbetinin belirlenmesi, hala canlı olanların iade edilmesi. Eğer ağaçlarımız bir yerlerde yaşıyorsa, geri dönebilirler. İntikam peşinde değilim. Bir adres arıyorum. Bu satırları yazmakta tereddüt ettim, her iki taraftan da tepkiler uyandırmamak için. Ama bu zeytin ağaçlarının yasını tutmayı reddediyorum. Bu ağaçlarda dedemin ruhu yaşıyor, eski Lübnan polis generali, barışa, insanlara ve ışığa hep inanan bir adam. Bu ağaçları çıplak elleriyle budardı. Tekrar ederdi: “Toprak satılmaz, miras bırakılır.” Ona borcum susmamak" ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın"Yarar yerine zarar verebilir! Uzman isim uyardı: "Cildinizden olmayın"
Erdoğan'ın başdanışmanından 'Yeni Parti' çıkışıErdoğan'ın başdanışmanından 'Yeni Parti' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan zeytin ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.