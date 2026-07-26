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Selin sürüklediği odunlar denizi kapladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sel sularının sürüklediği odun parçaları balıkçı barınağını kapladı. Odunların arasında kalan balıkçı kayıkları havadan görüntülendi.

Selin sürüklediği odunlar denizi kapladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde selin izleri Karadeniz’e de taşındı. Ormanlardan ve ilçe merkezinden sürüklenen odun ve çamurlar balıkçı barınağının bulunduğu limanın yüzeyini kapladı. Balıkçı kayıkları ise sürüklenen odunların arasında kaldı. Kuvvetli sağanak sebebiyle su alan kayıklar ise batma noktasına geldi. Vatandaşlar tekneleri ve kayıklarındaki suyu kovalarla denize boşalttı. Selin ortaya çıkardığı manzara havadan görüntülendi.
Öte yandan, Meteoroloji verilerine göre, 25 Temmuz sabah saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar sel yaşanan Cide ilçesinde metrekareye 79,4 kilogram, Doğanyurt ilçesinde metrekareye 220,9 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 148,6 kilogram yağış düştü.

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Selin sürüklediği odunlar denizi kapladı 3

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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