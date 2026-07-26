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Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dere kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan H.P., S.P. ve A.P. yaralandı. Araçta bulunan 5 yaşındaki K.A.P. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden K.A.P.’nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 1

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 2

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 3

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 4

Sivas’ta otomobil dereye uçtu: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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