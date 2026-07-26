CHP' için 'Figüran' iddiası ortalığı karıştırdı: "Anlaşmam varsa kendimi asarım"

CHP'de; Özgür Özel ve ekibi istifalarını vererek Yeni Parti'ye geçmiş ve bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı merak konusu olmuştu. Özel'in Yeni Parti'ye geçişinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi İstanbul'da üye katılım töreni gerçekleştirdi.

'FİGÜRAN' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Törenle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir haber ise bomba etkisi yarattı. Birgün'den Ebru Çelik, CHP'nin düzenlediği üye katılım törenine yüzlerce figüranın katıldığını öne sürdü.

KİŞİ BAŞI 950 TL

Bir kişinin kendisine attığı mesajı haberine ekleyen Çelik, sonrasında kendisinin de figüran gibi CHP'nin rozet takma törenine katıldığını belirtti ve yaşadıklarını aktardı. Çelik, rozet takma töreni için figüranlara 950 lira verileceğini söyledi ve yaklaşık 20 adet servisin kullanıldığını belirtti.

SLOGANLARA ÇALIŞMIŞLAR

Çelik ayrıca slogan provası yapıldığını da öne sürdü. Çelik, figüran olduğunu bellitiği kişilere; "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganları eşliğinde prova yaptırıldığını söyledi.

TEKİN'DEN SERT TEPKİ: "BİR FİRMAYLA ANLAŞMAM VARSA KENDİMİ ASARIM"

Öte yandan CHP kanadı haberi sert ifadelerle yalanladı. Gürsel Tekin açıklamasında, "Öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Kirli medya 10 aydır yalan söylüyor. Bir firmayla anlaşmam varsa kendimi asarım" dedi. Tekin ayrıca avukatlarına talimat verdiğini belirtti ve suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

SARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada, partiye kendi iradesiyle katılan işsizleri, emeklileri ve öğretmenleri "paralı figüran" olarak nitelendirmenin vatandaşın onuruna açık bir saldırı olduğunu söyledi.