Gözaltına alınmadan önce video çekmiş! Oğuzhan Uğur'dan 6 Şubat açıklaması... Yaşananları anlattı

Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan önce kayda aldığı video ile yaşananları anlattı. Özellikle 6 Şubat depremleri sürecinden yaşananları aktaran Uğur yayınladığı 40 dakikalık video ile yardım çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlattı ve hakkında ortaya atılan bazı iddialara yanıt verdi.

DEPREM SÜRECİ ALDIKLARI AKSİYONU ANLATTI

Uğur, depremi haber almasıyla birlikte; Babala TV ofisinde gönüllülerle birlikte hızla bir kriz masası oluşturduklarını söyledi. Uğur süreçte devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket ettiklerini ifade etti ve resmi makamların kendilerinden destek istediğini söyledi. Uğur, yaşanan süreçte herhangi bir siyasi ya da kişisel amaç gütmediklerini, sadece yardım odaklı çalıştıklarını vurguladı.

Süreçte hem çağrı merkezi hem de doğrulama ekibi kurduklarını da söyleyen Uğur, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına gelen bilgileri tek tek kontrol ettiklerini belirtti.

HAKKINDAKİ BAZI İDDİALARA DA YANIT VERDİ

Uğur o dönem kendisi hakkında gündeme gelen bazı iddialara da videoda yer verdi. 'Devlet yok, Ahbap var' 'Baraj patladı' gibi gerçeği yansıtmayan paylaşımların sorumluluğunun kendilerine yüklendiğini savunan Uğur, hukuki sürecin ardından beraat ettiğini anlattı.

AHBAP AÇIKLAMASI

Uğur, Haluk Levent ile ilgili sürece de videoda yer verdi. Levent ve Ahbap Derneği ile yaptığı iş birliğinin sadece deprem döneminde yardım koordinasyonuyla sınırlı olduğunu söyleyen Oğuzhan Uğur, daha sonra yolların ayrıldığını belirtti. Uğur, bunun doğal bir süreç olduğunu ve herhangi bir kişisel anlaşmazlıktan kaynaklanmadığını da aktardı.

Uğur Ahbap ile yaptığı açıklamada "Ahbap konusu gündeme geldiğinde de tabii ki aynı tepkiyi verdik. Ne dedik? İlk yorumumuz şu oldu. Takipteyiz ama çok güvendiğimiz gazeteciler dosyayı ele aldılar. Savcılık raporları açıklandı. Korkunç paralar konuşuluyor. Korkunç ilişkiler konuşuluyor. Onları bilemem. Net bir yorum yapamam. Hala soruşturma aşamasında. Ancak şunu söyleyebilirim. Bunu ilk gün söylememin sebebini de umarım anlıyorsunuzdur. Aslında başta söylemem gerekeni sonda söylüyormuşum gibi gözükebilir ama aslında ben sonda söylemem gerekeni başta söyleyeceğim. Bizim ahbap faaliyetleri ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu. Evet. Belki ahbap zaten bizden öncesinde de çok büyük bir kurumdu. Bildiğiniz gibi bağışlarıyla, yardımlarıyla Haluk Levent'le ilgili yorumlarınız da olabilir. Geçmişte şöyleymiş, böyleymiş falan filan da diyebilirsiniz. Ama bizim için mesele orada Haluk Levent'in geçmişi ya da Haluk Levent değildi. Ahbap'a gönül vermiş 40.000 insan vardı ve bu insanlar canla başla çalışıyorlardı. Biz şahit olduk. Ha devlet denetlemeliydi. Biz ne yapalım falan filan da diyecek değilim. Ben bu mevzuları kendime anlatmak için, açıklamak için ya da savunmak için çekmiyorum. Ya da üste çıkmak için birilerine laf atmak için çekmiyorum. Tarihe kayıt olsun diye anlatmak istiyorum. Yarın bir gün biz ölsek gitsek vesaire burada bu video kalsın istiyorum" şeklinde konuştu.

"CEBİME BİR KURUŞ HARAM PARA GİRMEDİ"

Uğur ayrıca cebine bir kuruş haram paranın girmediğini de söyledi. Uğur videonun sonunda ise "Ya son olarak şunu da söylemek istiyorum. Tekrar etmek istiyorum. Belki de ben beni kimse sevsin, alkışlasın, takip etsin diye vermedim bu çabaları. Bu memleket için verdiğim çabaları. Mevzular açık mikrofonda bir çabadır bu arada. Bunu unutmayın. Yaptığım şeyleri bilmeyen de, yaptıklarımı bilmeyen de birçok insan var. Ama artık kim neyi biliyor bilmiyor. Ben bununla uğraşamayacağım. Söylemek istiyorum. Eğer Ahbap'a hiç güvenmeyen ya da hiç takip etmeyen biri 'Oğuzhan Uğur Ahbap'ı da destekliyor diye Ahbap'a para gönderdiyse çok özür diliyorum" dedi.

Uğur'un kayda aldığı video ve açıklamalarının tamamı şu şekilde:

