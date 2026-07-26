Yemek dumanı bile bu hastalığa sebep oluyor!

KOAH ilerledikçe nefes darlığının günlük hayatı önemli ölçüde kısıtlayabileceğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Kamran Aliyev, ilaç tedavisi, solunum rehabilitasyonunun yanı sıra, uygun hastalarda balon tedavisi hava yollarındaki darlığın azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabildiğini ifade etti. Sigaranın önemli bir risk faktörü olduğunu ancak sigaranın yanı sıra başka etkenlerin de KOAH'ta riski artırdığını ifade eden Aliyev, "Biyoyakıt ve yoğun yemek pişirme dumanı gibi etkenler de hastalığın gelişmesine neden olabiliyor. Hastaların en önemli şikâyeti giderek artan nefes darlığıdır. Zamanla merdiven çıkmak, yürümek hatta günlük ihtiyaçları karşılamak bile zorlaşabiliyor" dedi.

"KOAH'TA TEDAVİLERE RAĞMEN GEÇMEYEN NEFES DARLIĞINA GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER UYGULANABİLİYOR"

KOAH tedavisinin temelini ilaçlar, kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve solunum rehabilitasyonunun oluşturduğunu belirten Aliyev, "Ancak bazı hastalarda bu tedavilere rağmen nefes darlığı günlük yaşamı ciddi şekilde kısıtlamaya devam edebiliyor. Bu hasta grubunda girişimsel yöntemler de değerlendirmeye alınabiliyor" diye konuştu.

"BALON TEDAVİSİ BRONŞLARI MEKANİK OLARAK GENİŞLETİYOR"

Balon tedavisinin ameliyat olmadığını vurgulayan Aliyev, "İşlem bronkoskop adı verilen ince bir kamera sistemiyle ağız veya burundan girilerek gerçekleştiriliyor. Daralmış hava yollarına ulaşıldığında özel tasarlanmış balonlu kateter kontrollü şekilde şişirilerek bronşlarda mekanik genişleme sağlanıyor. Aynı zamanda balonun özel yüzeyi sayesinde bronş iç yüzeyindeki hasarlı ve kalınlaşmış doku parçalanarak aspire ediliyor. Böylece hava yollarındaki tıkanıklık azaltılmaya çalışılıyor" dedi.

"HEDEF HASTALIĞI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK DEĞİL"

Balon tedavisi ile KOAH kaynaklı nefes darlığının giderilebildiğini belirten Aliyev, "Tedavinin amacı hava yollarındaki daralmayı azaltarak hastanın daha rahat nefes almasını sağlamak, egzersiz kapasitesini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Uygun hastalarda işlem sonrasında nefes darlığında belirgin azalma ve günlük aktivitelerde rahatlama görülebilmektedir" diye konuştu.

"HER KOAH HASTASI İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR"

Balon tedavisinin her hastaya uygulanmadığını vurgulayan Aliyev, "Bu yöntem ayrıntılı solunum fonksiyon testleri, görüntüleme belirtileri ve hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır. Tedavi kararı mutlaka göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlarının ortak değerlendirmesiyle verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır