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Ekipler seferber oldu! Kayıp çoban 3 gündür aranıyor

Muş'ta yakınlarının haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Mizgin Balıkçı (31) için AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışması bölge halkının da desteğiyle 3 gündür devam ediyor.

Ekipler seferber oldu! Kayıp çoban 3 gündür aranıyor

Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde yaşayan Mizgin Balıkçı, yaklaşık 10 gün önce çobanlık yapmak üzere Muş merkeze 47 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne geldi. Köydeki bir aileye ait sürüye çobanlık yaptığı öne sürülen Balıkçı, 11 Haziran Perşembe günü gece saatlerinde kaldığı evin önündeki çeşmeye yüzünü yıkamak için çıktıktan sonra geri dönmedi. Balıkçı'nın eve dönmediğini fark edenler, dışarıya çıktıklarında telefonunu çeşmenin yanında buldu. Balıkçı'dan daha sonra haber alamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 gün önce başlattığı arama çalışması, bölge halkının desteğiyle devam ediyor. 3 gündür devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar Mizgin Balıkçı'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

'BULAN OLURSA BİZLERE HABER VERSİN'

Çobanın hayvanları ahıra götürdükten sonra dışarıya çıktığını ve sonrasında kayıplara karıştığını belirten köylülerden Alican Kırmızıyıldız, “Bizim çoban 'Akşam dışarı çıkacağım' dedi. O şekilde çıktı ve bir daha geri dönmedi. Biz o sırada çay içiyorduk. 15 dakika sonra ben çıktım, onu bulamadım. Bir diğer arkadaşımızı aradım. 'Sizinle birlikte mi?' diye sordum, o da 'Yok' dedi. Ondan sonra aramaya beraber başladık ama bulamadık. Ailesine ve karakola haber verdik. Rahatsızlığı varmış herhalde kaybolduktan sonra ailesinden öğrendik. Bir sıkıntısı varmış, namaz kılmak isteyince Adıyaman Menzil'e gidiyormuş. İki gündür arıyoruz ama bulamıyoruz. Bulan olursa bizlere haber versin. AFAD ve jandarma ekipleri de arıyorlar” dedi.

'İŞE BAŞLAYALI 10 GÜN OLMUŞTU'

Mizgin Balıkçı’nın çobanlık yaptığı sürünün sahiplerinden Mahfuz Tanrıkulu ise, “Çobanım, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinden yanımıza gelmişti. 10 gündür yanımızda çalışıyor ve üç gündür kayıp, arıyoruz ama bulamıyoruz. AFAD burada, devletimiz burada, halk burada ve biz her tarafı arıyoruz ne yazık ki bulamıyoruz” diye konuştu.

'TELEFONUNU ÇEŞMENİN ÖNÜNDE BIRAKMIŞ'

Sürü sahiplerinden Hanifi Tanrıkulu, “Çoban, akşam saat 19.00’da bize geldi ve yarım saat oturdu. Sonrasında kalktı diğer eve yani yeğenimin evine gitti. Orada da saat 22.00’ye kadar oturup sonrasında dışarı çıkmış. Yarım saat içinde dönmeyince yeğenim çoban yok diye beni aradı. Gidip her yerde aradık ancak bulamadık. Telefonunu aradık, onu da çeşmenin önüne bırakmış. Nereye gitmiş biz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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