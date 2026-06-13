ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı: 219 kişilik dev soruşturma

Çocukları taşıyan servis şoförü bu kez işi nedeniyle değil çocuk istismarı dosyasıyla gündemde! ABD’den gelen bir ihbar Türkiye’de yüzlerce kişiye ulaşan dev bir soruşturmanın kapısını araladı.

Habertürk TV'de yayınlanan habere göre; Soruşturma Amerikan Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin Türk makamlarına gönderdiği rapor üzerine başladı. Merkez çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin internet ortamında paylaşıldığını ihbar etti.

Savcılık yaptığı çalışmada görüntüyü yükleyen kişinin 32 yaşındaki Savaş K. olduğunu belirledi.

UZUN YILLAR SERVİS ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMIŞ

Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise şüphelinin yaptığı meslekti. Savaş K.’nın uzun yıllar servis şoförlüğü yaptığı ve çocukların eğitim aldığı kurumlarda çalıştığı öğrenildi. Şüphelinin telefonunda 215 fotoğraf ve 1091 videoda çocuk istismarı görüntüsü ele geçirildi.

Telegram üzerinden kapalı gruplar kurup görüntü satışı yaptığı ve para karşılığında kullanıcıları gruplara dahil ettiği belirlendi. Şüphelinin banka hesap trafikleri incelendiğinde ise soruşturma da derinleştirildi. 58 ilden ve Almanya’dan tam 219 kişinin bu müstehcen görüntüleri satın aldığı belirlendi ve bu isimler de soruşturmaya dahil edildi.

Tutuklanan şüpheli ise savunmasında ‘anlık bir şeydi şeytana uydum’ dedi. Eğitim vakfında çalışıp bunun dışında ticari bir faaliyet yürütmediği belirtildi. Hesabına gelen paraların çocuklara yönelik müstehcen video alımı için gerçekleştirildiği değerlendirildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüphelinin çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları satma suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.