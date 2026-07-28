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Meteoroloji’den Muğla denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi ve Batı Akdeniz’in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Uyarıya göre Muğla kıyılarını kapsayan Güney Ege’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den Muğla denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 417 numaralı uyarıya göre, Güney Ege’de rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 1 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Öte yandan Batı Akdeniz’in batısında (Antalya Körfezi) ise rüzgarın 29 Temmuz Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, başta balıkçılar, denizciler ve kıyı kesimlerinde faaliyet gösteren vatandaşlar olmak üzere ilgililerin ulaşımda aksamalar ve denizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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