Savaş esnasında atılmıştı: İran'da mühimmat infilak etti, 14 Devrim Muhafızı öldü

İran ile ABD arasında müzakere görüşmeleri masada devam ederken İran'ın kuzeybatısından patlama meydana geldiği duyuruldu. Şubat ayında İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırıyla başlayan savaş esnasında atılan bir mühimmatın infilak ettiği bildirildi.

İRAN'DA MÜHİMMAT PATLADI: 14 ASKER ÖLDÜ

İran'a bağlı haber ajanslarının geçtiği son dakika haberini aktaran Reuters, İran'ın kuzebatınsında savaşta atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesiyle 14 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili İran resmi makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.